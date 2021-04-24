Златоуст, Челябинская область, 24 апреля 2021, 21:11 — REGNUM На Южном Урале копии боевых знамён 381-й, 162-й, 93-й и 249-ой стрелковых дивизий и 65-й морской стрелковой бригады торжественно переданы действующим в Челябинской области боевым подразделениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торжественная передача копий боевых знамен в Златоусте
© Пресс-служба ВПК «Витязь»
Торжественная передача копий боевых знамен в Златоусте
© Пресс-служба ВПК «Витязь»
Торжественная передача копий боевых знамен в Златоусте
© Пресс-служба ВПК «Витязь»

Мероприятие «Аллея Славы» состоялось 22 апреля в городе Златоусте (Челябинская область) в рамках движения Полки Победы.

Передача копии знамени 162-й стрелковой дивизии
© Пресс-служба ВПК «Витязь»
Передача копии знамени 381-й стрелковой дивизии
© Пресс-служба ВПК «Витязь»
Передача копии знамени 65-й морской стрелковой бригады
© Пресс-служба ВПК «Витязь»

В мероприятии приняли участие представители подразделений Росгвардии Челябинской области, МЧС, МВД, а также руководство Златоустовской епархией Русской Православной Церкви, которое пожертвовало средства на изготовление копий боевых знамён.

Торжественная передача копий боевых знамен в Златоусте
© Пресс-служба ВПК «Витязь»
Торжественная передача копий боевых знамен в Златоусте
© Пресс-служба ВПК «Витязь»
Курсанты с копиями боевых знамен
© Пресс-служба ВПК «Витязь»

Организатор мероприятия председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев отметил, что оно прошло на достойном уровне. Также он рассказал, что параллельно в Челябинской области проводится высадка кедров — также приуроченная ко Дню Победы:

Саженец кедра
© Из личного архива Антона Николаева
Высадка кедров в Верхнеуральске
© Из личного архива Антона Николаева
Высадка кедров в Верхнеуральске
© Из личного архива Антона Николаева
Высадка кедров в Верхнеуральске
© Из личного архива Антона Николаева

«С Русский географическим обществом было принято решение в память погибших на полях сражений высадить кедры. Этой весной — порядка 15 тысяч саженцев, а осенью — ещё 35 тысяч штук нам придут, мы их довысадим. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны».

Читайте ранее в этом сюжете: «Полки Победы». На Урале готовят передачу силовикам копий боевых знамён