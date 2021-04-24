Златоуст, Челябинская область, 24 апреля 2021, 21:11 — REGNUM На Южном Урале копии боевых знамён 381-й, 162-й, 93-й и 249-ой стрелковых дивизий и 65-й морской стрелковой бригады торжественно переданы действующим в Челябинской области боевым подразделениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие «Аллея Славы» состоялось 22 апреля в городе Златоусте (Челябинская область) в рамках движения Полки Победы.
В мероприятии приняли участие представители подразделений Росгвардии Челябинской области, МЧС, МВД, а также руководство Златоустовской епархией Русской Православной Церкви, которое пожертвовало средства на изготовление копий боевых знамён.
Организатор мероприятия председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев отметил, что оно прошло на достойном уровне. Также он рассказал, что параллельно в Челябинской области проводится высадка кедров — также приуроченная ко Дню Победы:
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