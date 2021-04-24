Златоуст, Челябинская область, 24 апреля, 2021, 21:11 — ИА Регнум. На Южном Урале копии боевых знамён 381-й, 162-й, 93-й и 249-ой стрелковых дивизий и 65-й морской стрелковой бригады торжественно переданы действующим в Челябинской области боевым подразделениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ВПК «Витязь» Передача копии знамени 65-й морской стрелковой бригады

Мероприятие «Аллея Славы» состоялось 22 апреля в городе Златоусте (Челябинская область) в рамках движения Полки Победы.

В мероприятии приняли участие представители подразделений Росгвардии Челябинской области, МЧС, МВД, а также руководство Златоустовской епархией Русской Православной Церкви, которое пожертвовало средства на изготовление копий боевых знамён.

Организатор мероприятия председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев отметил, что оно прошло на достойном уровне. Также он рассказал, что параллельно в Челябинской области проводится высадка кедров — также приуроченная ко Дню Победы:

«С Русским географическим обществом было принято решение в память погибших на полях сражений высадить кедры. Этой весной — порядка 15 тысяч саженцев, а осенью — ещё 35 тысяч штук нам придут, мы их довысадим. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны».