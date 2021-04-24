Берлин, , 12:23 — REGNUM Нехватка электронных компонентов для производства автомобилей сохранится в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчёт немецкой компании Bosch.

Микросхема Magnascan

Bosch является крупнейшим в мире поставщиком автомобильных запчастей. В представленном финансовом отчёте отмечается, что прогнозы компании на 2021 год зависят от влияния нехватки полупроводников.

«Улучшений в краткосрочной перспективе не ожидается», — подчеркнули в Bosch.

Генеральный директор Bosch Фолькмар Деннер добавил, что компания запустит новый завод по производству полупроводников в Дрездене в сентябре — на три месяца раньше, чем планировалось. Однако он отметил, что запуск этого завода не сможет решить проблему нехватки некоторых чипов, производимых на специализированных предприятиях.

Глобальный дефицит микросхем в автомобильной промышленности возник в конце 2020 года. Из-за нехватки компонентов ведущие автопроизводители были вынуждены ограничить объёмы выпускаемых автомобилей. Позже проблема нехватки микросхем распространилась на другие отрасли, включая компьютеры и бытовую технику.

Читайте ранее в этом сюжете: В TSMC предупредили о возможном усугублении дефицита микросхем