Астрахань, 24 апреля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Леонид Огуль (Единая Россия») предложил ввести в России новую традицию «Родился ребенок — посади дерево», передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Барто Ростислав Николаевич. Дерево. 1933

«Ежегодно в Астраханской области рождается 12 тыс. детей. Мне кажется, было бы здорово, если бы у нас появилась такая традиция: родился ребёнок — посади в честь этого события дерево», — сказал Огуль в ходе субботника.

По его словам, это станет огромным вкладом в экологию региона.

«В Астраханской области, традиционно испытывающей дефицит зелёных насаждений, эта инициатива вполне может стать, масштабным экологическим проектом, — полагает парламентарий.

По всей России 24 апреля проходят субботники. В Москве из-за непогоды субботники проведут усилиями городских структур.