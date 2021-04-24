Москва, , 12:19 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обвинила администрация американского видеохостинга YouTube в предвзятом отношении к контенту, который размещен в аккаунтах российских средств массовой информации, а также в использовании возрастных ограничений в качестве инструмента цензуры. Соответствующие заявление распространила пресс-служба Роскомнадзора сегодня, 24 апреля.

В ведомстве заявили, что в 2020 году администрация YouTube как минимум девять раз ограничивала доступ к аккаунтам российских СМИ и три раза ограничивала доступ к их материалам.

Так YouTube заблокировал четыре видео на английском канале RT за якобы дезинформацию о COVID-19, за что каналу на неделю запретили публиковать видео и вести прямые трансляции. Среди заблокированных видео — перевод интервью советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри, два других — новостные трансляции протестов против локдауна в Англии без комментариев.

Блокировке подвергался канал RT на арабском. Также блокировались каналы таких российских СМИ, как «Вести Крым», News-Front, НТВ, Anna News «Крым-24», Sputnik, ФАН, «Царьград», «Комсомольская правда ТВ».

При этом с начала 2021 года уже были заблокированы три учетных записи и пять материалов. Среди пострадавших оказались НТВ, Россия 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.

Кроме того, администрация YouTube активно испоользует возрастные ограничения в качестве инструмента цензуры. К примеру, фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат никаких возрастных ограничений, на YouTube могут транслироваться только совершеннолетним зрителям.

К примеру, администрация YouTube установила для картины «Ржев. 500 дней в огне» ограничение 18+, что привело к выводу фильма из рекомендаций и лишению возможности продвижения, поскольку фильм невозможно посмотреть незарегистрированным на YouTube пользователям.

Помимо всего прочего, администрация YouTube накладывала ограничения на видеоролики, содержащие Государственный гимн Российской Федерации, объясняя это тем, что якобы нарушаются авторские права, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям. В 2020 году Роскомнадзор направил администрации YouTube 29 писем с требованием снять ограничения, необоснованно наложенные на российские СМИ. Большинство из этих писем осталось без ответа.

При этом администрация YouTube не удалила около 6 тысяч видеороликов, в которых содержится детская порнография, призывы к экстремизму, суицидальный и пронаркотический контент.

Роскомнадзор уже три раза штрафовал YouTube за нарушения российского законодательства. Общая сумма штрафов составила 5,2 млн рублей.