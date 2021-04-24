Хабаровск, , 12:20 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» и томская команда «Томь» сыграли боевую ничью в матче 38-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени В.И. Ленина и закончилась с ничейным счетом 1:1.

На гол полузащитника «Томи» Никиты Кривцова, забитый на 21-й минуте встречи, хабаровчане ответили мячом Максим Мартусевич, который он отправил в ворота гостей на 32-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «СКА-Хабаровска» стало 54 очка, что позволило клубу подняться на девятое место турнирной таблицы ФНЛ. У» Томи» 34 очка и девятнадцатое место.