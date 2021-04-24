Тула, , 12:08 — REGNUM Двое мужчин открыли стрельбу по подросткам, а затем оказали сопротивление сотрудникам полиции в Туле вечером 23 апреля. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия и о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, около 18:00 23 апреля на улице Максимовского города Тулы один из фигурантов дела открыл стрельбу из страйкбольного автомата металлическими шариками по группе подростков 13−14 лет. В результате двое подростков получили повреждения в виде кровоподтеков. Когда на место прибыли сотрудники полиции, второй из хулиганов нанес удар кулаком в лицо правоохранителю.

Подозреваемый задержаны. Потерпевшим оказана медицинская помощь.