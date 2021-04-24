Пекин, , 12:03 — REGNUM Китайская боец смешанного стиля (ММА) Вэйли Чжан, являющаяся чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в минимальном весе (до 52,2 кг), ответила своей будущей оппонентке на предстоящем турнире UFC 261, представительнице США литовского происхождения Роуз Намаюнас, на критику последней коммунизма. Слова китайской спортсменки 24 апреля приводит BT Sports.

Как отметила Вэйли Чжан, UFC является площадкой, где выступают бойцы разных национальностей, религий и рас, а поэтому она не намерена зацикливаться на словах оппонентки.

«Я не придаю особого значения словам Роуз (о коммунизме в Китае и СССР). UFC — это прекрасная площадка для всех спортсменов по всему миру. Тут важно обращать внимание на положительные стороны. Я сосредоточена исключительно на том, чтобы быть бойцом, и я не хочу вдаваться в такие темы. Может быть, это своего рода способ для Роуз преодолеть свой страх перед боем со мной. Это своего рода эмоции. UFC такая платформа, где дерутся бойцы разных национальностей, религий и рас», — сказала спортсменка из КНР.

Также она отметила, что большинство китайских поклонников смешанных единоборств являются рациональными людьми и потому они понимают, что «комментарии Роуз появились из ниоткуда и не имеют никакого смысла», а потому они на нее «не сердятся».

«На самом деле я хочу протянуть ей свою руку и пригласить ее в Китай, чтобы она познакомилась с нашей культурой поближе. После боя я хочу оплатить ей билет в Китай. Все это прояснится после поединка», — добавила чемпионка UFC.

Отметим, ранее Роуз Намаюнас выступила с критикой коммунизма в Китае и СССР, и заявила, что она предпочитает быть мертвой, нежели приверженной коммунистическим идеям. Турнир UFC 261 состоится в ночь на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США).