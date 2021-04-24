Рязань, , 12:10 — REGNUM Корректировку программы мероприятий Дня Победы-2021 с учётом эпидемиологической ситуации по коронавирусу провёл оргкомитет Рязанской области. Утренние массовые мероприятия решено не проводить, сообщили в пре-службе правительства региона.

9 мая в Рязанской области отменяются утренние массовые мероприятия, включая конкурс песни в солдатском строю. При этом при строгом соблюдении всех санитарных норм и правил жители областного центра смогут принять участие в традиционной встрече десантников с Парада на Красной площади в Москве. В рамках этого мероприятия пройдёт торжественное шествие Рязанского гарнизона.

«Надо всех без исключения ветеранов поздравить на дому. В каждом дворе, где живет ветеран, должно состояться мини-шествие с участием гарнизона, мини-концерт. Ветераны достойны того, чтобы их поздравляли, благодарили и чествовали независимо от условий. Мы искренне преклоняемся перед людьми, которые обеспечили всем нам мирную жизнь. Они всегда должны быть окружены особой заботой и вниманием», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.

В завершении Дня Победы в Рязани прогремит праздничный салют.