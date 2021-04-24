Рязань, 24 апреля 2021, 12:10 — REGNUM Корректировку программы мероприятий Дня Победы-2021 с учётом эпидемиологической ситуации по коронавирусу провёл оргкомитет Рязанской области. Утренние массовые мероприятия решено не проводить, сообщили в пре-службе правительства региона.
9 мая в Рязанской области отменяются утренние массовые мероприятия, включая конкурс песни в солдатском строю. При этом при строгом соблюдении всех санитарных норм и правил жители областного центра смогут принять участие в традиционной встрече десантников с Парада на Красной площади в Москве. В рамках этого мероприятия пройдёт торжественное шествие Рязанского гарнизона.
В завершении Дня Победы в Рязани прогремит праздничный салют.