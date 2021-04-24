Челябинск, , 12:00 — REGNUM В Челябинской области с 24 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Исключение сделано для таких территорий, как Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский, Ашинский и Саткинский районы, а также для Златоустовского, Верхнеуфалейского и Усть-Катавского городских округов. Там он вступит в силу с 1 мая.

В период действия особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры, выжигать сухую траву, сжигать на землях лесного фонда твёрдые бытовые отходы, посещать леса. За нарушение возможен штраф в размере до 4 тыс. рублей. Должностные лица могут быть наказаны на 30 тыс. рублей; а фирмы — на 400 тыс. рублей.