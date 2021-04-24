Рязань, 24 апреля 2021, 12:09 — REGNUM Одним из победителем Российской Национальной театральной премии «Золотая маска-2021» стал коллектив Рязанского театра кукол. Губернатор Николай Любимов направил в адрес директора учреждения поздравительную телеграмму, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава области отметил высочайший уровень профессионального мастерства и блестящий талант артистов.
Рязанский театр кукол удостоен премии в номинации «Куклы / спектакль работа художника». Виктор Антонов работал над кукольной притчей по мотивам повести Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря».