Рязань, , 12:09 — REGNUM Одним из победителем Российской Национальной театральной премии «Золотая маска-2021» стал коллектив Рязанского театра кукол. Губернатор Николай Любимов направил в адрес директора учреждения поздравительную телеграмму, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава области отметил высочайший уровень профессионального мастерства и блестящий талант артистов.

«Вместе вы ставите восхитительные спектакли, удивляете зрителей незаурядными сценическими решениями, вызываете в людях самые искренние добрые эмоции. Особую благодарность хочу выразить художнику-постановщику спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря» Виктору Антонову. Благодарю всех вас за ваше стремление постоянно развиваться, за качество той работы, которую вы делаете».

Рязанский театр кукол удостоен премии в номинации «Куклы / спектакль работа художника». Виктор Антонов работал над кукольной притчей по мотивам повести Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря».