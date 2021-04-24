Москва, , 11:43 — REGNUM Общегородской субботник в Москве из-за непогоды проведут силами сотрудников городских служб и комплекса городского хозяйства, сообщает Официальный сайт мэра Москвы. 24 апреля специалисты проведут те работы, которые позволяют выполнить сложившиеся погодные условия.

Напомним, что в Москве с 23 апреля выпало около 15 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится до вечера субботы, 24 апреля. Общее количество осадков может составить до 60 процентов от месячной нормы.

Месячник благоустройства начался в городе 1 апреля. На сегодняшний день выполнено уже более 80 процентов запланированных работ. Несмотря на поздний сход снега, уборка проходит в соответствии с утвержденным графиком. В столичном Комплексе городского хозяйства обещают до 30 апреля привести в порядок все без исключения городские территории.

К открытию навигации уже подготовлены причалы и набережные, к началу сезона готовы все столичные фонтаны, в городе промыли все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Всего в генеральной уборке города участвуют тысячи работников столичного ЖКХ.