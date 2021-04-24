Москва, , 11:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Запад заниматься своими внутренними делами и указал на хамство иностранных журналистов.

«Займитесь своими внутренними вопросами, займитесь правами граждан. Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?» — отметил Володин в ТГ-канале.

Он также обратился к зарубежным СМИ.

«Уважаемые издания, как вы относитесь к нашим СМИ? Когда речь идет о Конгрессе, отношение к ним — хамское. В той же Украине, когда взяли и закрыли все оппозиционные издания, почему вы молчите? Где ваша журналистcкая солидарность? Вы вообще себя-то кем считаете и как воспринимаете такие решения? Почему вы ничего не говорите?» — задает он вопросы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил истерику Запада в отношении России. По его мнению, совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, уверен парламентарий, сама мысль, что Россия может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема.

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