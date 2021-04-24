Ханты-Мансийск, , 11:39 — REGNUM В Югре прошли обыски в кабинете у начальника управления собственной безопасности УМВД по ХМАО. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что высокопоставленного полицейского подозревают в покровительстве подпольному игорному бизнесу и организации прослушивания телефонных переговоров для заказчиков, среди которых чиновники, предприниматели, главы муниципалитетов.

Видео обысков в управлении собственной безопасности УМВД по ХМАО было снято на телефон очевидцем и распространено в социальных сетях.