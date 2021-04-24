Ливерпуль, Великобритания, , 11:57 — REGNUM Норвежский нападающий ливерпульского футбольного клуба Джошуа Кинг может стать игроком стамбульской команды «Галатасарай». Об этом 24 апреля сообщает Football Insider.

По информации источника, стамбульский клуб может предложить 29-летнему игроку долгосрочный контракт.

При этом текущее соглашение футболиста рассчитано до лета 2021 года и, как отмечает источник, руководство «Эвертона» не намерено предлагать нападающему его продлить.

Отметим, Джошуа Кинг перешел в состав «Эвертона» из «Борнмута» во время последнего зимнего трансферного окна. Он провел в составе новой команды девять матчей и не отметился в них никакими результативными действиями.