Ливерпуль, Великобритания, 24 апреля 2021, 11:57 — REGNUM Норвежский нападающий ливерпульского футбольного клуба Джошуа Кинг может стать игроком стамбульской команды «Галатасарай». Об этом 24 апреля сообщает Football Insider.
По информации источника, стамбульский клуб может предложить 29-летнему игроку долгосрочный контракт.
При этом текущее соглашение футболиста рассчитано до лета 2021 года и, как отмечает источник, руководство «Эвертона» не намерено предлагать нападающему его продлить.
Отметим, Джошуа Кинг перешел в состав «Эвертона» из «Борнмута» во время последнего зимнего трансферного окна. Он провел в составе новой команды девять матчей и не отметился в них никакими результативными действиями.