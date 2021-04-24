Осло, 24 апреля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Доля электромобилей на глобальном рынке новых авто превысит 50% к 2033 году. Об этом свидетельствует отчёт норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

Иван Шилов ИА REGNUM Экологический транспорт

В 2020 году доля электрокаров в общем объёме продаж легковых автомобилей составила 4,6%. Аналитики Rystad Energy прогнозируют, что по итогам 2021 года этот показатель составит 6,2%, а по итогам 2022 года — 7,7%. Ожидается, что каждый второй производимый в мире автомобиль будет оснащаться электрическим двигателем к 2033 году.

В ближайшие годы лидером по скорости внедрения электромобилей останутся страны Европы. Также высокими темпами электромобили будут распространяться в Северной Америке и странах Азии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле исполнительный директор Honda Тошихиро Мибе заявил, что к 2040 году компания рассчитывает прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.