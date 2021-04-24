Донецк, , 11:59 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных лабораторных исследований выявили 183 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 24 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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«У 36 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — добавили в минздраве.

Всего в Донецкой Народной Республике было зарегистрировано 32 402 случая инфицирования. 25 962 инфицированных выздоровели, 2466 — скончались. 3974 инфицированных на данный момент получают лечение.

За сутки в республике выявили 122 пациента с диагнозом «пневмония», 108 из них госпитализировали. Всего на лечении с диагнозом «пневмония» находятся 1337 пациентов, 598 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки кислородная поддержка понадобилась еще 39 пациентам.