Нью-Йорк, США, , 12:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс», играющий в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подписал контакт с защитником Майком Джеймсом, ранее игравшем в московской команде ЦСКА. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

Уточняется, что руководство «Бруклина» подписало соглашение с 30-летним баскетболистом, пребывающим в статусе свободного агента, сроком на десять дней.

Отметим, Майк Джеймс играл в составе ЦСКА с 2019 года и покинул московскую команду в начале апреля из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года и только временно приостановлен до завершения нынешнего сезона. Он провел в составе московского клуба 55 матчей в Евролиге и набирал в них в среднем за матч по 20,2 очка, делал 3,2 подбора и отдавал по пять передач.