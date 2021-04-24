Боровск, Калужская область, 24 апреля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Костные останки, предположительно человеческие, обнаружили археологи РАН в ходе раскопок в Боровске Калужской области на площади Ленина 23 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую администрацию.

Скриншот социальной сети «ВКонтакте» Место обнаружение останков в Боровске

По словам старшего следователя СКР Анастасии Чудаимовой, прибывшей на место вместе с полицией, необходимо определить возраст костей, изучить, какие повреждения на них есть, выяснить, человеку они принадлежат или животному. На данный момент это точно сказать не возможно. Площадь является археологическим объектом, и поэтому найденные останки будут направлены для экспертизы в федеральный Институт археологии.

Ранее на месте нынешней площади Ленина в Боровске находился православный храм, при котором было кладбище. Местные краеведы не исключают, что найденные останки принадлежат старинному захоронению.