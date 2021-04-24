Тегеран, 24 апреля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран более не рассматривают вариант покупки российских истребителей и сделали выбор в пользу китайских истребителей J-10. Об этом сообщает информационное агентство Avia.

Russian Ministry of Defence Chengdu J-10

В начале 2021 года в ряде российских СМИ появилась информация о том, что после снятия международных санкций власти Ирана планируют приобрести крупную партию современных российских истребителей для повышения обороноспособности страны и модернизации парка своих ВВС.

Однако теперь власти Ирана, по данным СМИ, более не рассматривают вариант приобретения российских боевых самолетов и сделали выбор в пользу покупки у Китая истребителей Chengdu J-10.

На первоначальном этапе Иран хотел бы приобрести 36 истребителей Chengdu J-10. Правда, не очень понятно, как именно будет оплачен этот заказ — Иран столкнулся с существенными экономическими трудностями. По всей видимости, расплачиваться с Китаем Тегеран будет поставками нефти.