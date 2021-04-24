Лидс, Великобритания, , 11:16 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Лидс Юнайтед» Джо Джелхардт может перейти в чемпионат Испании. Об этом 24 апреля сообщает Don Balon.

Уточняется, что 18-летним футболистом, которого в Англии называют «новым Уэйном Руни», интересуются такие команды, как мадридский «Реал» и «Барселона».

Отметим, на данный момент Джо Джелхардт, заявленный в основной состав «Лидса», не сыграл в нем ни одного матча, его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1,3 млн.