Снегири, , 11:11 — REGNUM Все политические силы уже осознали значимость интернет-технологий в электоральных процессах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе XVIII съезда партии в Московской области.

«Кремль вкладывает астрономические суммы, чтобы воздействовать на аудиторию Рунета. Профессиональные «тролли» порочат КПРФ в социальных сетях. Фейковые «новости» и провокационные публикации превращаются в поток грязи против всех нас», — отметил Зюганов.

Но коммунисты успешнее учатся противодействовать этому, добавил лидер партии.

Так, по его словам, успешнее удается противодействовать «Единой России» в соцсетях.

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