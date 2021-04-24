Снегири, , 11:04 — REGNUM КПРФ намерена продолжить работу в сфере защиты прав граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе XVIII съезда партии в Московской области.

«В прошлом году мы объявили о создании Комитета защиты от политических репрессий. Комитет сосредоточился на борьбе за права граждан. С его созданием наша правозащитная работа обретает новое качество», — сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что деятельность комитета усилит формируемый КПРФ широкий Левопатриотический Народный фронт.

Комитет возглавил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков.

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