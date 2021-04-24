Хьюстон, США, , 11:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась в пользу гостей со счетом 104:109.

Наиболее результативными игрокам встречи стал легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж, оформивший в матче дабл-дабл с 33 очками и 14 подборами.

У «Хьюстона» самым результативным оказался разыгрывающий Джон Уолл, который также оформил во встрече дабл-дабл с 27 очками и 13 результативными передачами.

Отметим, «Клипперс» одержали четвертую подряд победу и в следующем матче 27 апреля встретятся с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». «Хьюстон» потерпел третье подряд поражение и 25 апреля сыграет с клубом «Денвер Наггетс».