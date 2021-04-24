Киев, , 11:16 — REGNUM YouTube-каналы «ZIК», «112-Украина» и «NewsOne» с сегодняшнего дня на Украине недоступны для просмотра, сообщает 24 апреля издание «Klymenko Time» на своем телеграм-канале.

Журналисты издания уточняют, что при попытке зайти на каналы «ZIК», «112-Украина» и «NewsOne», YouTube выдает сообщение: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране». А при попытке посмотреть конкретное видео на указанных каналах, появляется сообщение: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

На данный момент остаются доступны прямые эфиры этих телеканалов.

Уточняется, что телеканал «Перший Незалежний» («Первый независимый») в YouTube пока не заблокирован.

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Напомним, 9 марта украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что министерство культуры Украины уже дважды обратилось к руководству YouTube с просьбой заблокировать аккаунты оппозиционных телеканалов «Newsone», «ZiK» и «112-Украина» на этом сервисе.