Киев, 24 апреля 2021, 11:16 — REGNUM YouTube-каналы «ZIК», «112-Украина» и «NewsOne» с сегодняшнего дня на Украине недоступны для просмотра, сообщает 24 апреля издание «Klymenko Time» на своем телеграм-канале.
Журналисты издания уточняют, что при попытке зайти на каналы «ZIК», «112-Украина» и «NewsOne», YouTube выдает сообщение: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране». А при попытке посмотреть конкретное видео на указанных каналах, появляется сообщение: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».
На данный момент остаются доступны прямые эфиры этих телеканалов.
Уточняется, что телеканал «Перший Незалежний» («Первый независимый») в YouTube пока не заблокирован.
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Напомним, 9 марта украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что министерство культуры Украины уже дважды обратилось к руководству YouTube с просьбой заблокировать аккаунты оппозиционных телеканалов «Newsone», «ZiK» и «112-Украина» на этом сервисе.