Киев, 24 апреля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. YouTube-каналы ZIК, «112-Украина» и NewsOne с сегодняшнего дня на Украине недоступны для просмотра, сообщает 24 апреля издание Klymenko Time в своем телеграм-канале.

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Журналисты издания уточняют, что при попытке зайти на каналы ZIК, «112-Украина» и NewsOne, YouTube выдает сообщение: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране». А при попытке посмотреть конкретное видео на указанных каналах появляется сообщение: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

На данный момент остаются доступны прямые эфиры этих телеканалов.

Уточняется, что телеканал «Перший Незалежний» («Первый независимый») в YouTube пока не заблокирован.

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Напомним, 9 марта украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что министерство культуры Украины уже дважды обратилось к руководству YouTube с просьбой заблокировать аккаунты оппозиционных телеканалов NewsOne, ZiK и «112-Украина» на этом сервисе.