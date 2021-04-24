Снегири, , 10:59 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов видит риски в цифровизации голосования на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Доверию к выборам никак не способствует и цифровизация голосования. Между избирателем и результатами выборов появились посредники в виде «программных продуктов», — сказал Зюганов в ходе XVIII съезда партии в Московской области.

Цифровизация способствует делигимизации итогов голосования, полагает он.

«Вполне понятно, что их творцы обладают неограниченными возможностями для жульничества. Механизмов контроля за ними со стороны кандидатов, партий и даже членов избирательных комиссий просто нет», — констатировал Зюганов.

Он также обратил внимание на то, что на федеральном уровне принято почти полсотни законов, меняющих правила проведения выборов.

«Эти изменения тащат страну к произволу и убивают последние ростки демократии», — уверен лидер КПРФ.

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