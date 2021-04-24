Снегири, , 10:53 — REGNUM Власть насаждает манипуляции, грозит преследованием за критику, Госдума приняла ворох «запретительных» законов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе XVIII съезда партии в Московской области.

«Власть насаждает манипуляции и подтасовки, блокируя возможности изменить курс через выборы. Вместо уважительного диалога с обществом она закручивает гайки, запугивает и прибегает к насилию», — заявил Зюганов.

Он также обратил внимание на то, что власть «все настойчивее грозит не только административным, но и уголовным преследованием за критику».

«Представители ведомств, задача которых — вести Россию к технологическому прорыву, заняты поиском способов установить тотальный контроль за гражданами с помощью цифровых устройств», — говорит он.

Кроме того, продолжил Зюганов, «только за последнее время принят целый ворох «запретительных» законов».

«Свобода слова, право собраний, презумпция невиновности, неприкосновенность частной жизни, тайна переписки, запрет цензуры становятся все эфемернее», — подчеркнул коммунист.

«А ведь Конституция гарантирует эти права как неотъемлемые!» — добавил он.

По словам Зюганова, у КПРФ «нет иллюзий, что по результатам избирательных кампаний можно достоверно судить о реальных настроениях в обществе».

«Выборы — это дополнительная возможность вести пропаганду наших идей, укреплять свою депутатскую вертикаль, усилить наш фронт политической борьбы», — считает он.

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