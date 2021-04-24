Токио, , 10:50 — REGNUM Японская корпорация Panasonic приобретёт американского разработчика программного обеспечения в сфере технологий искусственного интеллекта Blue Yonder. Об этом сообщает агентство Bloobmerg.

В настоящее время Panasonic уже владеет 20% акций Blue Yonder. Японская корпорация приобретёт оставшиеся 80% акций американской компании за $5,6 млрд у New Mountain Capital и фондов, управляемых Blackstone Group Inc.

Общие инвестиции Panasonic в Blue Yonder составят $7,1 млрд, что делает это приобретение одной из крупнейших сделок Panasonic за всю историю компании.

Компания Blue Yonder разрабатывает программное обеспечение для контроля цепочек поставок. Использование технологий искусственного интеллекта позволяет компании прогнозировать спрос на ту или иную продукцию. Среди клиентов Blue Yonder Coca-Cola, Walmart и другие крупные американские компании.

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