Сургут, Югра, , 10:49 — REGNUM В Югре при пожаре в садовом товариществе «Виктория» в Сургуте погибли двое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по ХМАО.

Предварительно установлено, чо ночью 24 апреля в результате неосторожного обращения с огнём произошло возгорание дачного дома. При пожаре погибли дети трёх и семи лет, находившиеся на втором этаже дома. Бабушка и дедушка, которым родители привезли внуков, госпитализированы с термическими ожогами и с отравлением продуктами горения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).