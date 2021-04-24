Снегири, , 10:46 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ограничить размер платы за услуги ЖКХ 10% дохода семьи, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Плата за услуги ЖКХ не может составлять более 10% дохода семьи», — отметил Зюганов в ходе XVIII съезда партии в Московской области.

По его мнению, также следует вернуть на прежний уровень пенсионный возраст. Он должен составить 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

КПРФ также настаивает на том, чтобы временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения кредитной задолженности.

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