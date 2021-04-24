Ереван, , 10:44 — REGNUM В Ереване накануне, 23 апреля, состоялось факельное шествие, посвященное 106-й годовщине геноцида армян в Османской империи.

Тысячи армян направились из центра Еревана от площади «Свободы» в сторону мемориала памяти жертв геноцида. Под барабанную дробь были зажжены факелы, а затем участники шествия проследовали в сторону холма «Цицернакаберд» (Ласточкина крепость), где находится мемориал памяти.

Участники шествия также несли флаги стран, которые официально признали геноцид армян, в том числе и флаг Российской Федерации.

Некоторые участники шествия сожгли турецкие и азербайджанские флаги.

Напомним, что власти Османской империи в конце XIX — начале XX веков осуществляли регулярные преследования и гонения на армян. Так, в годы Первой мировой войны, в частности, в 1915 году были убиты по меньшей мере 1,5 млн армян на территории Османской империи.