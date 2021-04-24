Челябинск, , 10:43 — REGNUM В Челябинской области за 23 апреля выявили 110 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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По сравнению 22 апреля их обнаружили на два меньше. Больных COVID-19 тоже стало меньше, уже 3035 человек. С начала пандемии в регионе выявили 59 468 носителей коронавируса. Выздоровели уже 53 828.

За сутки скончались семеро граждан с коронавирусом. Из них четверо ушли из жизни от COVID-19.