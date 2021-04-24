Снегири, , 10:39 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал льготы для граждан, принужденных к самоизоляции во время пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«КПРФ требует временно освободить граждан, принуждённых к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения кредитной задолженности», — заявил Зюганов в ходе XVIII съезда партии в Московской области.

Также среди требований — предоставить компенсационные выплаты потерявшим работу. Коммунисты также настаивают на отмене пенсионной реформы и увеличении официального прожиточного минимума до 25 тыс. рублей.

«Нельзя остановить вымирание страны, не приняв решение о прожиточном минимуме в 25 тыс. рублей», — сказал Зюганов.

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