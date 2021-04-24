Снегири, , 10:31 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил способ разрушить планы по созданию глобального цифрового концлагеря, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Сегодня тирания капитала готовится к решающей схватке, она вознамерилась увековечить своё господство, умножить беды и тяготы народов. Мы с этим согласиться категорически не можем. И мы, коммунисты, глубоко осознаем: есть только один способ разрушить планы по созданию глобального цифрового концлагеря — обеспечить победу социализма», — сказал Зюганов в ходе XVIII съезда партии в Московской области.

Он также обратил внимание на то, что институты власти стали инструментами алчных интересов олигархата, из-под государственного контроля фактически выведен даже финансово-кредитный сектор.

«Альтернатива этому — национализация стратегически важных отраслей, возвращение финансовых ресурсов в руки государства и общества», — считает коммунист.

«Мы введем государственное планирование, обеспечим достойную жизнь», — подчеркнул он.

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