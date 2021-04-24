Москва, , 10:25 — REGNUM При падении смартфона в воду рекомендуется выключить устройство и обратиться в сервисный центр. Об этом сообщил аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин в интервью радио Sputnik.

Эксперт предостерёг от использования распространённых методов просушки смартфона, включая использование фена. Он объяснил, что от горячей температуры может пострадать пластиковый корпус.

Тем, кто решил высушить устройство в домашних условиях, Шаталин порекомендовал воспользоваться специальным средством — силикагелем. Вытянуть влагу из устройства может и более доступное средство — высушенный рис.

«Лучше, конечно, отнести смартфон в сервис. Чем больше времени проходит после попадания воды, тем больше шансов, что повреждения станут необратимыми», — подытожил эксперт.

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