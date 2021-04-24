Портленд, США, , 10:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» переиграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась в пользу гостей со счетом 128:130.

Наиболее результативными игрокам встречи стал разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант, оформивший в матче дабл-дабл с 33 очками и 13 подборами.

В составе «Портленд» самым результативным оказался разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который набрал за игру 27 очков.

Отметим, «Мемфис» этой победой прервал свою серию из двух игр подряд и в следующем матче 25 апреля снова встретится «Портлендом», потерпевшим четвертое подряд поражение.