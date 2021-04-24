Москва, 24 апреля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала благодарность властей Чехии в адрес Великобритании и стран Прибалтики за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией. Об этом Захарова написала на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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Захарова напомнила, что 23 апреля власти Чехии выразили благодарность Лондону за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией. Кроме того, МИД Чехии поблагодарил Эстонию, Латвию и Литву, которые в знак солидарности с Прагой выслали российских дипломатов.

«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…» — написала Захарова.

Найти продолжение цитаты известного чешского писателя Карела Чапека Захарова предложила своим подписчикам самостоятельно.

Напомним, что Чехия предприняла враждебные дипломатические действия в отношении России, обвинив Москву в якобы причастности ко взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. После этого последовала высылка российских дипломатов и ответные действия Москвы.