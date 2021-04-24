Оклахома-сити, США, , 10:17 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 108:102.

Наиболее результативными игрокам встречи стал разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 37 очками и 11 подборами. Его коллега по клубу — защитник Брэдли Бил — принес «Вашингтону» еще 33 очка.

У «Оклахомы» самыми результативными оказались форвард Дариус Базли и французский разыгрывающий Тео Маледон, которые оба набрали за игру по 20 очков.

Отметим, «Вашингтон» одержал седьмую победу подряд следующем матче 26 апреля встретится с командой «Кливленд Кавальерс». «Оклахома» потерпела тринадцатое подряд поражение и днем позже сыграет с клубом «Филадельфия Сиксерс».