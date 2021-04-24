Донецк, , 10:17 — REGNUM Боевики украинской армии девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

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ВСУ обстреляли населенные пункты Горловку (поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты «6/7»), Озеряновку, Железную Балку, Веселое, Старомихайловку, Александровку.

Боевики ВС Украины атаковали территорию Республики из артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов РПГ/СПГ, АГС, а также — из стрелкового оружия. В ходе обстрелов ВСУ выпустили по территории ДНР 94 единицы боевых припасов.

В результате атаки украинской армии была повреждена кровля дома в населенном пункте Александровка по адресу ул. Ленина, д. 101. А в результате обстрела населенного пункта Старомихайловка были обесточены девять трансформаторных подстанций Петровского западного РЭС. Без электричества остались около 1000 абонентов.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ двенадцать раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.