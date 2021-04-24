Нью-Йорк, США, , 10:16 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

Российский 23-летний хоккеист оформил дубль в победном для своего клуба матче регулярного чемпионата лиги с командой «Лос-Анджелес Кингз» (4:2), в результате чего у него стало в активе 40 (21 шайба + 19 результативных передач) очков в его дебютном сезоне в НХЛ.

Первой звездой дня стал форвард «Баффало Сэйбрз» Сэм Райнхарт, который оформил хет-трик в победной для его команды встрече с клубом «Бостон Брюинз» (6:4).

Третьей звездой дня признали финского голкипера «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконена, сумевшего отразить 36 из 40 бросков по своим воротам в этом же матче с «Бостоном».