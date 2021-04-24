Пекин, , 09:56 — REGNUM Запуск первого модуля китайской орбитальной станции состоится в ближайшие дни. Об этом 23 апреля сообщает газета China Daily со ссылкой на данные Китайского национального космического агентства (CNSA).

Базовый модуль китайской орбитальной станции будет выведен на орбиту посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б». Отмечается, что ракета уже установлена в вертикальном положении на космодроме Вэньчан для прохождения предстартовой подготовки.

Китайская орбитальная станция будет состоять из трёх основных модулей: базовой капсулы и двух лабораторных блоков. Общая масса станции составит более 90 тонн.

Ожидается, что станция будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Проектируемый срок работы китайской орбитальной станции составляет 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте первый китайский космонавт Ян Ливэй заявил, что в ближайшие два года CNSA планирует отправить в космос 12 человек.

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