Бишкек, , 10:19 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 325 носителей SARS-CoV-2, сообщили 24 апреля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 93 603 случая заражения. 87 880 человек выздоровели (163 за сутки), 1578 — скончались (пять человек за сутки).

3170 инфицированных на текущий момент получают лечение. 1417 из них лечатся в стационарах, 1753 — получают помощь амбулаторно.

За сутки в Киргизии зарегистрировали тринадцать случаев заражения коронавирусом медицинских работников. Всего было зарегистрировано 4395 случаев заражения SARS-CoV-2 медицинских работников, 4305 из них выздоровели.

Дополнительно сообщается, что по состоянию на 24 апреля в Киргизии были вакцинированы 16 073 человека (382 из них получили две дозы препарата).