Шарлотт, США, , 09:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» переиграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 108:102.

При этом наиболее результативными игрокам встречи стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон, который набрал за игру 28 очков.

У «Шарлотт» самым результативным оказался легкий форвард Майлс Бриджес, оформивший в матче дабл-дабл с 25 очками и десятью подборами.

Отметим, «Шарлотт» этой победой прервал свою проигрышную серию из двух игр подряд и в следующем матче 25 апреля встретится с командой «Бостон Селтикс». «Кливленд» выиграл прошлый матч и днем позже сыграет с клубом «Вашингтон Уизардс».