Москва, 24 апреля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от предательства интересов России.

Иван Айвазовский. Предательство Иуды. 1834

«А все те, кто начинает связывать судьбу с зарубежными государствами, должны понимать: наши граждане это не поддерживают. У нас всегда относились плохо к предателям», — отметил Володин в ТГ-канале.

Никогда Россию невозможно было пошатнуть руками тех, кто измарал себя рукопожатиями, обниманием и принимал подношения у тех, кто желает нам зла, кто желает развала нашей стране, рассуждает парламентарий.

«Понимаете?» — задает он вопрос.

Володин советует Западу и иностранным СМИ заняться своими внутренними вопросами и правами граждан.

«Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?» — подчеркнул спикер Госдумы.