Кишинёв, , 09:40 — REGNUM 24 апреля в Молдавию должны доставить более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил вечером 23 апреля бывший президент Молдавии, лидер молдавской партии социалистов Игорь Додон.

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«У меня для вас хорошие новости из Москвы. Завтра утром вместе с группой депутатов Государственной думы Российской Федерации мы привезем в Республику Молдова более 140 тысяч вакцин «Спутник V», — написал политик на своем телеграм-канале.

Он также сообщил что ему известно о том, что многие готовы вакцинироваться именно вакциной «Спутник V».

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Напомним, по результатам социологического опроса, в Молдавии вакцинироваться от коронавирусной инфекции готовы 41% жителей.