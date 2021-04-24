Салехард, , 09:25 — REGNUM На Ямале молодые семьи кочевых тундровиков могут получить капитал для возведения чума. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Чумовой капитал положен семьям, где возраст одного из родителей не превышает 36 лет, ведущим кочевой образ жизни, постоянно проживающим на территории ЯНАО, при рождении (усыновлении) третьего ребенка с 1 января 2021 года.

В чумовой комплект стоимостью более 500 тыс. рублей будут входить необходимые для возведения чума печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры и брезента, ездовые нарты.