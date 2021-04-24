Москва, , 09:24 — REGNUM Вызовы в отношении президента РФ Владимира Путина со стороны Запада в Госдуме воспринимают как личные, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также призвал не вмешиваться во внутренние дела России.

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«Почитайте доклад секретных служб Соединенных Штатов Америки, который есть в открытом доступе. Вы там конкретную ставите задачу в отношении президента страны — ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности. Понятно совершенно. Путин — наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить. И эти вызовы мы воспринимаем как вызовы каждому из нас, потому что они касаются нашего президента. Оскорбления в его адрес — это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела — это оскорбление граждан нашей страны», — отметил Володин в ТГ-канале, обращаясь к Западу и США.

Он считает правильными слова главы государств, сказанные в ходе послания Федеральному собранию — «красную черту мы будем определять».

Спикер Госдумы обратил внимание на отсутствие солидарности западных СМИ с российскими.

«Уважаемые издания, как вы относитесь к нашим СМИ? Когда речь идет о Конгрессе, отношение к ним — хамское. В той же Украине, когда взяли и закрыли все оппозиционные издания, почему вы молчите? Где ваша журналистcкая солидарность? Вы вообще себя-то кем считаете и как воспринимаете такие решения? Почему вы ничего не говорите? А все потому, что вы кормитесь с рук этих государств и забыли про стандарты», — объяснил Володин.