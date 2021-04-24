Атланта, США, , 09:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» уверенно обыграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась в пользу хозяев со счетом 118:103.

Наиболее результативным игроком встречи стал сербский легкий форвард «Атланты» Богдан Богданович, который немного не дотянул до дабл-дабла с 21 очком и восемью подборами.

В составе «Майами» самым результативным оказался разыгрывающий Кендрик Нанн, набравший за игру 21 очко.

Отметим, «Атланта» проиграла прошлую встречу и в следующем матче 26 апреля встретится с командой «Милуоки Бакс». «Майами» этим поражением прервал свою победную серию из трех игр подряд и днем ранее сыграет с клубом «Чикаго Буллз».