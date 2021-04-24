Москва, , 09:20 — REGNUM В разрабатываемой ракете-носителе «Амур» будут использоваться композитные материалы и технологии 3D-печати, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко агентству ТАСС.

Блошенко рассказал, что защита эскизного проекта новой российской ракеты запланирована на осень 2021 года. Он отметил, что при разработке и производстве «Амура» будут использоваться новые технологии, включая бионический дизайн и получаемые методом 3D-печати материалы.

Исполнительный директор Роскосмоса объяснил, что применение аддитивных технологий позволит облегчить конструкцию носителя без потери прочности. Он добавил, что использование перспективных технологий позволит ракете-носителю «Амур» сохранить высокую конкурентоспособность к началу эксплуатации в 2026—2027 годах.

Ракета-носитель «Амур» (также известная как «Союз-7») разрабатывается специалистами самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Новый носитель будет работать на метановом двигателе РД-0169. Планируется, что ракеты «Амур» смогут заменить всё семейство носителей «Союз-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме «Восточный» будет создан стартовый стол для носителей «Амур» в рамках третьей очереди строительства.

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